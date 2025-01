Ilrestodelcarlino.it - Barbara Monserra. Un crollo preoccupante

0 pergolese 4: Pigliapoco, Lenci (23’st Gianlorenzi), Spezie, Bucari, Omenetti, Zoppi, Morsucci (23’st Gnahe), Serpicelli, Ubertini, Nazzarelli, Castignani. All. Mancini PERGOLESE: Aluigi, Fontana, Luciani, Lattanzi E., Rebiscini, Savelli, Lattanzi F. (23’st Marinelli), Gaia, Ghetti (23’st Montagnoli), Pesaresi, Bucefalo (35’st Giudici). All. Guiducci ARBITRO: Monterubbiano di Fermo RETI: 5’st Bucefalo (P), 16’st, 30’st Pesaresi (P), 41’st Montagnoli (P) Finisce male il 2024, inizia peggio il nuovo anno per il, travolto a domicilio dalla Pergolese con un netto 0-4. Segnano Bucefalo, Pesaresi, autore di una doppietta, e Montagnoli, ilnon trova mai la forza di reagire e nel secondo tempo crolla. La classifica è, seppur non compromessa.