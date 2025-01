Sport.quotidiano.net - Virtus Il festival delle triple premia il Pana

thinaikos Atene 111Bologna 90THINAIKOS ATENE: Kalaitzakis, Brown 12, Sloukas 5, Osman 11, Papapetrou 5, Grant 6, Nunn 27, Gabriel 2, Antetokounmpo ne, Hernangomez 16, Mitoglou, Yurtseven 27. All. Ataman. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 8, Pajola 8, Cyburn 25, Visconti ne, Hackett, Grazulis 12, Morgan 4, Polonara 3, Diouf 15, Akele 2, Tucker 2. All. Ivanovic. Arbitri: Peruga, Jovcic, Udyanskyy. Note: parziali 30-23; 54-42; 79-66. Tiri da due: Atene 23/31;Bologna 19/34. Tiri da tre: 19/32; 13/27. Tiri liberi: 8/12; 13/16. Rimbalzi: 30; 19. ATENE (Grecia)Come nella gara di andata allanon basta un monumentale Will Clyburn per avere la meglio su un avversario che, non a caso, detiene il titolo di campione di Eurolega. All’assenza di Toko Shengelia si aggiunge quella di Ante Zizic, fermato da una contusione al gomito sinistro e in questo contesto gli altri lunghi sono chiamati a fare gli straordinari.