Ilfattoquotidiano.it - Valencia-Real Madrid, ancora razzismo contro Vinicius: il coro “scimmia” intonato dopo la sua espulsione. Cosa è successo

Ilsi è imposto per 1-2 in casa delnel recupero della 12esima giornata della Liga spagnola. La partita era stata rinviata a causa del nubifragio che ha provocato oltre 200 morti nella regione. Un episodio che ha sconvolto non solo la Spagna, ma il mondo intero. Anche il match del Mestalla, a modo suo, ha scioccato i presenti e i telespettatori per il suo clamoroso andamento. Ma anche per un nuovo caso diJunior, che quando gioca anon riesce mai a trovare pace.I padroni di casa sono passati in vantaggio con Hugo Duro al 27?. Nella ripresa, prima ilha sbagliato un calcio di rigore con Bellingham al 55?, poi è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico a Mbappè, ma i Blancos hanno trovato il pareggio all’85? con l’eterno Modric subentrato a Ceballos.