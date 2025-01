Ilrestodelcarlino.it - Uomo senza vita trovato in una baracca a Parma

, 4 gennaio 2024 - Unin una, forse è morto per cause naturali. L’, un 64enne di origine marocchina, è stato rinvenuto intorno alle 12.30 di oggi a. Bimba di 18 mesi colpita da malore in culla nel Trevigiano: è morta in ospedale. Aperta l’inchiesta Il cadavere si trovava nell’accampamento abusivo allestito tra la vegetazione adiacente a via Martiri delle Foibe. A scoprire il corpodell’sono stati i carabinieri. La salma è stata sequestrata ed è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.