Una visita unica alle mostre

Lunedì 6 gennaio è in programma unaguidata speciale al museo Baracca di Lugo, in occasione dell’Epifania. La durata complessiva dellasarà di circa due ore: si partirà dal museo Baracca16 per poi spostarsi verso le 17Pescherie, dov’èstita la mostra ’Fango, acqua e arte’, con i lavori di Tullo Golfarelli, Domenico Rambelli, Ercole Drei e Angelo Biancini. La passeggiata si concluderà al palazzo della Fondazione Cassa di risparmio e banca del monte in piazza Baracca, da cui si gode una delle viste più belle sul grande monumento al cavaliere del cielo di Domenico Rambelli, e che ospita l’esposizione ’Fiori d’artificio’ - nel suo ultimo giorno di apertura -, personale del pittore Silvano D’Ambrosio. La partecipazione allaguidata è gratuita (con biglietto d’ingresso al museo).