Ucciso a coltellate | il vigilantes Mamadi Tounkara conosceva il suo killer

Ildel Carrefour di Bergamo è statocon cinquecon ogni probabilità il suoIl delitto è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri nella centralissima via Tiraboschi, a Bergamo,è stato accoltellato a morte: era il responsabile della vigilanza privata del supermercato Carrefour.La vittima, 36 anni, era nata in Gambia e abitava a Verdello. La polizia sta cercando l’assassino che è fuggito dopo averlo accoltellato a morte.L’aggressione è avvenuta mentre ilstava raggiungendo il supermercato con la bicicletta, all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, una galleria di negozi, è stato spintonato da un uomo ed è caduto a terra e poi è stato accoltellato. Nonostante l’intervento immediato del 118 per lui non c’è stato niente da fare.