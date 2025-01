Quotidiano.net - Trovato morto il regista Jeff Baena, marito dell’attrice Aubrey Plaza

Los Angeles, 4 gennaio 2025 – Secondo la polizia a trovarlo è stato un suo assistente. Ilamericano, giacevain casa, a Los Angeles. La notizia del decesso viene confermata dalla nota testata di spettacolo Tmz, che parla di suicidio, citando fonti delle forze dell’ordine di LA. Ma la causa di morte non è stata ufficializzata.aveva 47 anni: laureato in cinema alla New York University, ha imparato il mestiere lavorando con Robert Zemeckis and David O. Russell, prima di trasferirsi a Los Angeles per il suo debutto dietro alla macchina da presa. Con ‘Lie after Beth’ (in Italiano ‘L'amore ad ogni costo’) film del 2014 da lui scritto, fu premiato al Sundance Film Festival e candidato al Grand Jury Prize. Nei panni della protagonista c’era, già nota per la serie comica ‘Parks and Recreation’.