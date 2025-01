Quotidiano.net - Spara al vicino: è grave. Ex olimpionica arrestata

L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone (a 15 anni partecipò ai Giochi del ’56), 84 anni, hato diversi colpi di pistola aldi casa, Stefano Milanese, 52 anni, ferendolomente a Moncalieri, nel Torinese. È statacon l’accusa di tentato omicidio. Al culmine di una lite per problemi di vicinato, la donna ha preso la pistola, regolarmente detenuta dal marito, e hato all’uomo, colpendolo all’addome e alle braccia. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.