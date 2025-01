Ilrestodelcarlino.it - Recanati sfida il nuovo Roseto di Foglietti: "C’è bisogno della nostra migliore versione"

"Dovremo essere abili a scoprire durante la gara gli attuali equilibri diapportati daltecnico". Luca Di Chiara, coach di, pensa alla gara di domani alle 18, settima giornata di ritornoB Interregionale. "Gli abruzzesi – aggiunge – hanno cambiato guida tecnica, poi hanno disputato una gara e dopo c’è stata la sosta". I leopardiani non avranno punti di riferimento con la gara d’andata. "Ecco perché dico cheè un’incognita e in queste circostanze dovremo essere più concentrati su noi stessi, a fare meglio di quanto facciamo di solito. Dovranno essere ottimali l’approccio e l’aspetto mentale". La pausa è stata utile per una serie di motivi. "Per staccare dai tanti impegni, per rigenerare le forze in vista del rush finaleprima fase", spiega l’allenatore leopardiano.