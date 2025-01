Terzotemponapoli.com - Pronostici 19esima giornata Serie A

A – Prima trasferta del 2025 irta di spine quella del Napoli, che tenterà di tornare dal Franchi con i tre punti che lo renderebbero momentaneo e uno capolista del campionato. Sei partite casalinghe su 8 in campionato della Viola si sono chiuse con un almeno un gol da entrambe le parti. I partenopei, invece, vengono da 4 “Goal Sì” nelle ultime 5 trasferte giocate. Per questo motivo, il consiglio di Superscommesse non può che prediligere l’esito Goal sì.Roma-Lazio: Goal sìPer rimanere in scia quarto posto, la Lazio dovrà uscire vittoriosa dal match più atteso nella capitale: il derby. Tuttavia, la Roma di Ranieri non starà di certo a guardare, visto l’attuale posizione in classifica. I giallorossi vengono da 2 “Goal Si” nelle ultime 3 partite ufficiali. Inoltre, in 3 degli ultimi 4 match dei biancocelesti hanno segnato entrambe le squadre.