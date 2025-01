Liberoquotidiano.it - "Peggioramento in arrivo": Giuliacci, Epifania rovinata. Cosa ci aspetta (e dove)

Un fortissimosta per abbattersi sull'Italia. Le condizioni meteo infatti cambieranno rapidamente in poche ore portando sul Paese pioggia, freddo e gelo dopo un Capodanno mite. Insomma l'si annuncia davvero rigida. A fare il punto è il colonnello Mariosu meteo.it: "Sabato 4 gennaio sarà il meridione ad affrontare le ultime precipitazioni. Sul resto delle regioni avremo sempre più spazi soleggiati e valori termici sopra le medie di gennaio. E' possibile assistere alla formazione di nebbie in Pianura Padana. Domenica 5 gennaio giungerà una seconda perturbazione che porterà piogge su Liguria, Toscana. Nella notte si estenderà anche sulla Lombardia e sul Veneto occidentale. Sulle Alpi è attesa la neve a partire dai 700-800 metri di quota". E ancora: "Nella giornata di lunedì 6 gennaio una vasta area depressionaria discenderà dal Nord Atlantico portando maltempo sul continente con piogge abbondanti e forti raffiche di vento su Regno Unito e Francia.