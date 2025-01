Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, fermato il presunto assassino

Bergamo. È durata meno di 24 ore la fuga deldi Mamadi Tunkara, il 36enne addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour accoltellato a morte venerdì pomeriggio in via, nel pieno centro di Bergamo. A rintracciarlo, sabato mattina, gli uomini della Polizia di Stato.Ancora non sono disponibili molto dettagli, ma il sospetto sarebbe statoal confine con la Svizzera. A quanto pare, l’uomo era stato ripreso dalle telecamere del supermercato una quindicina di minuti prima del delitto. Non è chiaro se stesse cercando proprio la vittima, incrociata poco dopo in viae uccisa sotto i portici di passaggio Cividini con almeno quattro coltellate tra petto e addome, secondo quanto riferito da un testimone. Un agguato forse premeditato.Seguono aggiornamenti.