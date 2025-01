Ilgiorno.it - Notte d’inferno a Teglio: è caccia al “piromane di Capodanno”

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Ha costretto a un superlavoro la vera e propria task force composta Vigili del Fuoco effettivi e volontari e uomini del Gruppo Antincendio Boschivo della Comunità montana e sta dando filo da torcere anche agli inquirenti il “di” ancora senza un nome che con i suoi roghi a macchia di leopardo ha mandato in fumo due ettari di terreno boscato nel territorio comunale di. L’individuo in questione - qualche sospetto comincia a circolare in paese - nellatra mercoledì e giovedì ha cercato almeno una ventina di volte di dar vita a degli incendi, riuscendo per ben otto volte nel proprio intento. Interessate dalle fiamme la zona della Pineta (dove ieri sera per altro i pompieri sono intervenuti di nuovo), quella del cimitero e le località San Giovanni, Ca’ Scranzi e Villanuova.