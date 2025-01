Non l’aveva mai fatto Affari tuoi interviene il dottore ed ecco come va a finire la partita di Elena

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima ad aver giocato adè stata. Originaria di Tronzano Vercellese, in Piemonte, fa l’infermiera ma prima faceva la barista e nel programma condotto da Stefano De Martino, dove ha pescato il pacco numero 6, si è fatta affiancare da Andrea, il suo fidanzato, con cui sta insieme da tre anni e che ha conosciuto per lavoro in ospedale. Ma non comincia bene la, con i primi tiri che buttano giù diversi pacchi rossi.Alla alla prima offerta delha 7 pacchi rossi e 7 blu ma l’assegno con 36mila euro viene stracciato dai due fidanzati: “L’offerta è ancora ricca, rifiutiamo e andiamo avanti”. Via anche il pacco più alto, quello da 300mila euro e a quel punto la concorrente ha accettato il cambio proposto dal, anche se il fidanzato Andrea non era convinto.