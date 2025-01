Ilrestodelcarlino.it - Munari e Angeletti. Due colpi da grande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Adesso sono ufficiali. Il Castelfidardo registra dal mercato novità in entrata: in porta e in attacco. Ufficializzati ieri Michaele Tommaso. Come si vociferava da giorni vestirà il biancoverde Michael, talentuoso portiere classe 2005, che fino a pochi giorni fa ha fatto il secondo in C con la Vis Pesaro. Ora arriva in prestito al Castelfidardo per farsi le ossa e giocare di più. Si giocherà il posto per ora con Elezaj visto anche l’infortunio di Osama, fermo da settimane per una frattura al polso per una caduta dal motorino., cresciuto nelle giovanili del Rimini, è passato poi al Misano e dalla scorsa stagione è approdato alla Vis Pesaro. In attacco ecco Tommaso, versatile attaccante, classe 2005, di Filottrano, che nelle ultime stagioni ha fatto la trafila delle giovanili in casa Spal esordendo pure in C con la prima squadra.