Mosca e Kiev cercano una pace complicata Trump offerta a Putin | Ucraina per 20 anni fuori dalla Nato

Il conflitto inè diventato la principale priorità internazionale per Donald, secondo quanto dichiarato dal generale americano a riposo Keith Kellogg, 80, in un’intervista alla Fox News. Kellogg, che sarà il principale consigliere diper il dossier Russia-, ha sottolineato che il nuovo presidente cercherà un accordo di“equo, sostenibile e sicuro”, evitando il ripetersi degli errori legati agli accordi di Minsk, considerati un fiasco.Queste dichiarazioni segnano un cambio di approccio rispetto all’amministrazione uscente di Joe Biden, che ha concluso il 2024 autorizzando un nuovo pacchetto di aiuti militari all’del valore di 2,5 miliardi di dollari, esaurendo così i fondi stanziati ad aprile dal Congresso. E il nuovo Congresso difficilmente approverà ulteriori finanziamenti senza un piano chiaro per porre fine al conflitto.