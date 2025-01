Ilfoglio.it - Leo Strauss aveva previsto l’avvento dell’ideologia woke. Settant’anni fa

Alla metà del secolo scorso, la filosofia politica in senso classico era data per morta da quasi tutti. Ma settanta anni fa, nel dicembre del 1954, il filosofo tedesco-nordamericano Leo(1899-1973) tenne all’Università ebraica di Gerusalemme la sua famosa lezione su “Cosa è la filosofia politica?”, la quale richiamò potentemente alle coscienze la necessità del fare filosofia politica e le cui conclusioni possono leggersi come una premonizione del movimentodei nostri giorni. Leofama di essere un filosofo politicamente conservatore, ma il suo scopo non era la restaurazione di forme di vita cheno fatto il proprio tempo. Piuttosto,voleva preservare le condizioni che rendono possibile una società libera in senso classico. La sua idea di una società liberale contrasta in modo netto con le attuali tendenze dello Stato “terapeutico”, che interviene attivamente e in modo invasivo nelle vite dei cittadini.