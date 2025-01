Rompipallone.it - Juve, annuncio di Manna: “Danilo? Irrispettoso e sgradevole”

Ultimo aggiornamento 4 Gennaio 2025 18:55 di Paolo SiottoOrmai non è più un mistero: il Napoli è sulle tracce didellantus e ora c’è un importanteLa sessione invernale di calciomercato sta per entrare nel vivo e una delle trattative che potrebbe presto subire una accelerata è quella che può portareal Napoli di Antonio Conte.Dopo una prima parte di stagione quasi perfetta, il Napoli di Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. L’obiettivo della società azzurra è quella di consegnare al tecnico Antonio Conte i rinforzi necessari per affrontare la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di continuare a coltivare il sogno rappresentato dalla conquista del quarto scudetto. Questo, infatti, sarebbe un traguardo clamoroso se si pensa ai deludenti risultati della passata stagione quando – dopo la vittoria dello scudetto targato Luciano Spalletti – la formazione partenopea ha chiuso la stagione senza trofei e addirittura al decimo posto nella classifica di Serie A.