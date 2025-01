Top-games.it - I migliori manga di sempre secondo il pubblico

Leggi su Top-games.it

Amici di Top Games eccoci ad un’altra entusiasmante classifica che questa volta vedrà idile preferenze del.Isono fumetti giapponesi che negli anni con le loro storie avvincenti e i disegni spesso mozzafiato hanno pian piano conquistato il mondo. Tra i tanti generi e stili di, ce ne sono alcuni che si sono distinti per la loro qualità, originalità e influenza.Premettiamo che la classifica potrebbe non trovare del tutto il favore di voi lettori, noi vi abbiamo avvisati.Slam Dunk, impossibile non metterlo tra iSlam Dunk è ilsportivo per eccellenza, scritto e disegnato da Takehiko Inoue. Racconta le vicende della squadra di basket del liceo Shohoku, guidata dal ribelle Hanamichi Sakuragi, che si innamora del gioco grazie alla bella Haruko.