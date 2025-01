Movieplayer.it - House of the Dragon 2: ecco tutti i segreti di una Steelbook Limited Edition 4K da favola

Leggi su Movieplayer.it

Per la stagione 2 diof the, Warner ha rilasciato una favolosa4K con quattro dischi, otto bellissime card e una marea di extra. Le avventure della Casa Targaryen continuano: per la seconda stagione ancora più ricca di drammi, intrighi e draghi della serie targata HBO Original di grande successoof the, basata sulla saga Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la Warner Bros. Discovery Home Entertainment ha fatto le cose in grande proponendo diverse uscite homevideo. Noi abbiamo potuto apprezzare grazie a Warner l'edizione sicuramente più prestigiosa, ovvero la bellissima, che non solo presenta gli otto episodi (due per disco) della seconda stagione nel sontuoso formato video 4K UHD che ne assicura l'assoluta eccellenza .