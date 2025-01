Lanazione.it - Fiera Antiquaria, Arezzo rilancia

Zitta, zitta lastessa sta diventandoto. Tra pochi mesi l’evento più importante del calendario aretino, a braccetto con la prima domenica del mese, compirà 57 anni: per i puristi ce ne vogliono 100 per parlare dito ma ne bastano 40 per eleggere almeno il vintage. E lava. Grazie al bando ha riportato gli espositori a quota 214. Ma la panchina è lunga e garantisce edizioni record: a dicembre, quando i banchi dei pezzi d’epoca si sono incrociati con la Città di Natale, i protagonisti erano 254. Un evento clou che oggi apre il suo 2025: lo fa dopo aver chiuso alla grande la stagione 2024. Folla quasi sempre, comprese le edizioni estive e alcuni mesi da brividi: sempre dalle 20 alle 30mila presenze, con punte fino quasi a cinquantamila. Per un volume complessivo che in dodici mesi viene stimato non lontano da quota 400 mila, spalmate in tutto il centro.