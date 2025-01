Contagious | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Arnold Schwarzenegger

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulconConosciuto a livello mondiale per i suoi ruoli ind’azione come Terminator, Last Action Hero o Danni collaterali, l’attoresi è cimentato nel 2015 in un progetto per lui inedito. Questo è(qui la recensione),a tema zombie dove ricopre il ruolo di un protettivo padre. Un ruolo drammatico attraverso il quale l’attore ha potuto mettere in mostra nuovi aspetti della sua personalità, lasciandosi scoprire attraverso un genere che non sembrava potergli appartenere. A dirigere ilvi è Henry Hobson, noto principalmente per la regia di alcuni spot pubblicitari e qui al suo debutto con un lungometraggio.Il, scritto da John Scott 3, era stato inserito nella nota Black List, contenente le migliori sceneggiature non ancora adattate per il grande schermo.