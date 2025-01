Terzotemponapoli.com - Comuzzo, leader della difesa della Fiorentina

La sfida contro il Napoli non sarà certamente banale per Pietroche proprio contro i partenopei al Maradona, 15 mesi fa, fece il proprio debutto in Serie A con la maglia. Un ingresso, scrive l’edizione locale de La Repubblica, da cui già si poteva capire la parabola del classe 2005.La Repubblica sul difensore violaCosì La Repubblica sul difensore viola: “Senza timori reverenziali, spazzando palloni e mirando alla concretezza, come se invece del debutto si trattasse di una delle tante presenze in campionato. A un campionato e mezzo di distanza,non solo si è affermato in Serie A con continuità ma si è preso il ruolo di, con tanto di convocazione in Nazionale.”ritroverà il NapoliAncora il quotidiano: “Come detto oggi ritroverà il Napoli, non più con Osimhen ma con Lukaku.