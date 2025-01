Ilrestodelcarlino.it - Calzolari: "La Terra Santa?. Sono i cuori delle persone"

"Per me la. Visitare isignifica vicinanza, essere presenti, e ledi quellaci chiedono questo". Con queste parole, Lara, insegnante di religione e illustratrice, racconta il suo pellegrinaggio tra Gerusalemme e Betlemme, al centro del suo libro Visitare i(Ed. Pendragon), arricchito dalla prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, presente anche durante il viaggio: a giugno infatti l’autrice accetta l’invito a partire per un ’Pellegrinaggio di comunione e pace’ inpromosso dalla Diocesi di Bologna e, unitasi a un gruppo di più di cento viaggiatori, parte per quattro giorni straordinariamente intensi. Lara, che cosa l’ha spinta a partire? "Ho sentito un’urgenza profonda di fare qualcosa di concreto in mezzo a questa tragedia; mi sentivo impotente.