Napolipiu.com - Ansia Napoli: quando torna Kvaratskhelia? Le novità sul recupero

Leggi su Napolipiu.com

? Lesul">Il talento georgiano ha accusato un affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento. La SSCha comunicato l’assenza del giocatore per la sfida del Franchi.Khvichanon prenderà parte alla trasferta di Firenze. Ilha ufficializzato l’assenza del georgiano con una nota ufficiale: “Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell’allenamento odierno”.Secondo quanto riporta Il Mattino, l’assenza del numero 77 azzurro dovrebbe limitarsi alla sola sfida contro la Fiorentina. Il talento georgiano dovrebbere ad allenarsi con il gruppo già all’inizio della prossima settimana, in vista del match casalingo contro il Verona.L’obiettivo dello staff medico è quello di averea disposizione per la sfida del Maradona contro gli scaligeri, evitando inutili rischi nella trasferta odierna del Franchi.