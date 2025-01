Lanazione.it - Volley Prato in campo nel nome di Paolo Coppi

Ilfesteggia la Befana ricordando. Appuntamento con la pallavolo giovanile per celebrare una delle feste più amate dai bambini ed una figura centrale nella storia recente della pallavolo pratese, soprattutto al maschile. Il Torneo Vupi 2025 Memorialandrà in scena lunedì 6 gennaio ed avrà come protagoniste le selezioni Under 13. Tra queste, oltre alle due squadre schierate dal, (Senior di Elio Balletta e Junior di Lorenzo Alpini) saranno presenti Invicta Grosseto, Emma Villas Siena, Club Arezzo e Pall. Scarperia. Le gare avranno inizio la mattina con il Girone A che disputerà le sue sfide alla palestra di Saned il Girone B che sarà invece protagonista alla palestra di Maliseti. Nel pomeriggio, in base ai risultati ottenuti la mattina, a Sansi sfideranno per la vittoria finale le formazioni del cosiddetto Girone Oro (inizio gare alle ore 15 mentre a Maliseti giocherà il Girone Argento (inizio gare ore 14.