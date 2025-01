Ilrestodelcarlino.it - Un abbonamento per il girone di ritorno

La società lancia la campagna abbonamenti per ildi. La tessera comprende le 9 partite della seconda metà del campionato. Questi i prezzi: Curva "Marco Piccoli" K2: intero 57 euro, ridotto (8-18 anni) 28 euro; K1-K3: intero 78 euro, ridotto 38 euro; Tribuna Spicchi (N1, N7, L2, L8): intero 106 euro, ridotto 64 euro; Tribuna Laterale (L3, L4, L6, L7, N2, N3, N5, N6: intero 150 euro, ridotto 64 euro; Tribuna Centralissima (L5): intero 170 euro, ridotto 64 euro; Parterre: intero 285 euro, ridotto 142 euro; Poltroncine Vip: prezzo unico 710 euro. Restano valide le promozioni estive "Porta un amico" con sconto del 20% al nuovo abbonato e Family con sconto del 20% per ogni membro del nucleo familiare. Ci si può abbonare in sede (in via Bertozzini 16) da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, orario 9-13.