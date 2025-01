Lanazione.it - Toscana, i musei aperti all’Epifania. Saranno gratis il 5 per la Domenica al Museo

Firenze, 3 gennaio 2025 - Moltidella Direzione regionale dellaper l'epifania e5 gennaioper laalcon le numerose mostre temporanee appena inaugurate e ancora in corso. Alarcheologico nazionale di Firenze sarà possibile visitare la mostra a cura di Daniele Federico Maras “Visioni di miti e riti etruschi a Firenze” una mostra a cura di Daniele Federico Maras. Una sorprendente ‘pinacoteca’ figurata recuperata nell’estate del 2019 dalla Guardia di Finanza, nel corso di un’operazione di contrasto al commercio clandestino di reperti archeologici. Gli straordinari reperti sono stati prodotti nei decenni finali del VI secolo a.C. in un’officina della città etrusca di Caere (odierna Cervereri), probabilmente per decorare le pareti di un tempio.