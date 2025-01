Ilnapolista.it - Senza Kvaratskhelia il Napoli segna un gol ogni 29 minuti (Repubblica)

Il dato "grezzo" dei 6 gol segnati dagli azzurri contro Udinese, Genoa e Venezia, infatti, acquista una valenza differente se rapportato nel dettaglio – alla impalpabile presenza in campo di Khvicha: utilizzato per 92' complessivi su 270', complice l'infortunio al ginocchio che l'ha costretto parzialmente a rimanere ai box. Fatti, non sensazioni. Con lui in campo, per un terzo circa del minutaggio complessivo, la squadra non è mai riuscita a trovare la via della rete. Nei rimanenti 178', invece, la capolista è andata a segno con la media ragguardevole di una volta ogni mezzora scarsa, mettendo le mani su un tris fondamentale di vittorie e dimostrando di essere paradossalmente più a suo agio senza il campione georgiano.