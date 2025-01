361magazine.com - Sanremo, si fa largo la strada di due conduttori a sorpresa

Leggi su 361magazine.com

Due nomi che sarebbero una novitàSi entra sempre in più in clima. Oggi, 3 gennaio, Dagospia lancia diverse indiscrezioni sue sulla conduzione.Nelle ultime ore, Carlo Conti ha spiegato che la Lucarelli sarà presente al Dopofestival come ospite fissa e poi ha detto anche: “La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore”.Dagosia oggi scrive: “Giulia De Lellis, con i vari incroci gossippari che nemmeno tre numeri del settimanale Chi, sarà al DopoFestival con un ruolo fisso. Come vi avevamo svelato Alessandro Cattelan sarà anche conduttore della serata finale del Festival, ma chi affiancherà Conti nel corso delle cinque serate di2025? Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi.