Saldi occhio agli sconti civetta | 10 consigli per acquisti consapevoli

Le vendite di fine stagione – i cosiddetti– sono iniziati il 2 gennaio in Valle d’Aosta e il 4 nelle altre regioni, ma da prima delle vacanze natalizie molti negozi anche on-line hanno già iniziatoalcune “attività informative border-line”, principalmente inviti “speciali” via sms, facebook o twitter.“Sono tante le aspettative legate al periodo degli– dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, sia da parte dei clienti che degli esercenti. Quest’anno, si prevedonoleggermente più bassi, rispetto all’anno scorso. Si dovrà fare particolare attenzione soprattuttoon line, per i quali riscontriamo un aumento dei reclami: i tanti prodotti messi in vendita con percentuali di sconto troppo elevate solitamente sono specchietti per allodole. Potrebbe accadere che l’affare si riveli una vera e propria truffa e che nulla venga consegnato.