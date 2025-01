Iltempo.it - Reza fa infuriare Cannavacciuolo: "Non le fai tu le regole". Chi vince il grembiule

MasterChef Italia, giunto alla sua quattordicesima edizione partita il 12 dicembre scorso su Sky Uno, ha visto nella sua prima puntata del 2025 una serie di eventi piuttosto scoppiettanti. Lo show culinario con protagonisti gli chef Giorgio Locatelli, Antoninoe Bruno Barbieri, di cui sono previste 12 puntate e 24 episodi, e che dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 27 febbraio, è entrato decisamente nel vivo. Dopo le selezioni per entrare nelle Masterclass, i concorrenti hanno finalmente ottenuto l'ambitobianco ma vi sono già stati anche degli addii. Nella puntata precedente, sono stati eliminati Simon B e Giulio, a seguito di una sfida non vinta. E ieri la stessa sorte è capitata ad altri tre concorrenti. Ilaria e Gaetano, in prima battuta, e poi Laura che ha fallito la prova delle empanadas argentine.