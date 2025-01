Game-experience.it - PS5, sono in arrivo due giochi basati su vecchie IP e dedicati ai “super fan”, per un insider

Secondo un nuovo rumor riportato da Andy Robinson di VGC durante The Video Game Podcast, Sony parrebbe essere impegnata nella produzione di due nuovi titolisuproprietà intellettuali per PlayStation.Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non ciconferme ufficiali né dettagli precisi, ma Robinson ha descritto questi progetti come titoli di piccole dimensioni, contraddistinti di conseguenza da un budget limitato, pensati per soddisfare i fan più affezionati.Durante il podcast, Andy Robinson ha fatto riferimento a titoli “IP perfan”, simili adi secondo piano come Fat Princess, un titolo che ricordiamo essere stato pubblicato su PSP, PS3 e PS4. Sebbene non ci siano conferme che questa sia una delle IP coinvolte, la natura del progetto suggerisce il possibile ritorno dinostalgici che non appartengono ai blockbuster di punta di Sony.