Per Stellantis un 2024 da dimenticare | produzione in calo del 368%

Panorama.it - Per Stellantis un 2024 da dimenticare: produzione in calo del 36,8%

Leggi su Panorama.it

Ilverrà ricordato come annus horribilis per. A testimoniarlo è un comunicato stampa diffuso dalla Fim-Cisl (Federazione italiana metalmeccanici), che riprende la dichiarazione del Segretario Generale Ferdinando Uliano. I dati forniti, relativi allanegli stabilimenti italiani del colosso automobilistico, dipingono un quadro di forte crisi.Dopo due anni di crescita ilha registrato ladi 475.090 unità tra autovetture e furgoni commerciali, con una riduzione del 36,8% rispetto alle 751.384 dell’anno precedente. Per la prima volta, inoltre, tutti gli stabilimenti hanno registrato un dato negativo, sospinto dalla forte contrazione (-45,7%) degli autoveicoli, che hanno visto gli stabilimentiprodurre solamente 283.090 unità. Per trovare un numero così basso occorre girare le lancette dell’orologio indietro fino al 1956.