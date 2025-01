Puntomagazine.it - Noi Di Centro, Di Maria eletto a capo dell’associazione Sannio Smart Land

Leggi su Puntomagazine.it

“A Castelpagano, nel corso dell’assemblea, quest’oggi Antonio Diè statoal timone: l’associazione raggruppa numerosi comuni dell’area del Tammaro-Tierno e si occupa dell’attuazione della Strategia nazionale Aree Interne (Snai), di cui lo stesso Diè referente”, lo annunciano in una nota i vertici provinciali di NdC Giuseppe Ricci (presidente) e Marcella Sorrentino (segretario).“Si tratta di un importante riconoscimento personale per Di, dirigente provinciale del nostro partito e personalità stimata da tutti noi, e anche di una conferma ulteriore della centralità di NdC nelle politiche per lo sviluppo e la governance del territorio”, concludono. Comunicato stampaErrore, nessun ID gruppo impostato! Controlla la tua sintassi!L'articolo Noi Di, Diproviene da Punto! - Il web magazine.