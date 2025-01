Sport.quotidiano.net - Moto gp, Martin ammette: “Marquez e Bagnaia favoriti, io in top 3”

Bologna, 3 gennaio 2025 – Jorgevuole difendere il titolo vinto nel 2024 con la Ducati Pramac, primo di sempre a farcela ingp con un team satellite, ma è consapevole che non partirà favorito. Aver lasciato Borgo Panigale significa, per il momento, non avere a disposizione la migliordella griglia, di conseguenza consegnare la palma di pretendenti numero uno e due a Peccoe Marcriparte da Aprilia, che di certo ha ambizioni importanti, ma per ora la superiorità di Ducati è stata netta, con una stagione chiusa sempre sul gradino più alto del podio a eccezione di Austin, dove vinse Vinales sudi Noale. Jorge non può, dunque, essere favorito ed è consapevole del fatto che servirà crescere tanto per arrivare alla pari dei rivali, ma questo non toglie la possibilità ad Aprilia di disputare una ottima stagione.