Gamerbrain.net - MiSide: Come sbloccare tutti i finali

Leggi su Gamerbrain.net

Il gioco horror indiesta facendo parlare di sé grazie alla possibilità dimultipli, offrendo ai giocatori diverse scelte narrative con esiti unici. Ogni finale racconta una storia diversa e regala esperienze profondamente coinvolgenti. Forse potrebbe interessarti anche la Guida per trovare tutte le cartuccePrimo Finale: Bad (Originale)Descrizione: Questo è il finale “negativo”, in cui il protagonista subisce le conseguenze peggiori.Sbloccarlo:Nel capitolo “Things Get Weird”, rifiuta l’offerta di Mita di restare nel mondo virtuale.Prosegui il gioco normalmente fino al capitolo finale.Achievement Sbloccato: “Is This The End?”Esito (Spoiler):Dopo il rifiuto, Crazy Mita diventa violenta e inizia a inseguirti.Kind Mita tenta di aiutarti ma viene uccisa da Crazy Mita.