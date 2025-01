Agi.it - L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa nel Torinese

AGI - L'ex, 84 anni, ha esploso alcuni colpi di pistola contro ildi, il 50enne Stefano Milanese, ferendolo al petto in modo molto grave. Come riporta il quotidianoLa Stampa, l'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Moncalieri, alle porte di Torino. Dietro al gesto ci sarebbero dei dissidi che si protraggono da tempo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Da giovanissima, nel 1956,partecipò ai Giochi di Cortina d'Ampezzo, collezionando ai campionati italiani sei titoli tra il 1956 e il 1960. La donna avrebbe utilizzato la pistola del marito per colpire il