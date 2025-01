Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Conceicao: “Nel secondo tempo atteggiamento giusto e coraggio”

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su quanto è stato complicato preparare questo match in poco: "Difficile in 3-4 giorni preparare una sfida così importante. Come avevo detto prima della partita, non ci sono scuse. Dovevamo guardare ai giocatori disponibili, metterci cuore, voglia e ambizione di fare il massimo per vincere la partita e abbiamo vinto. Primonon tanto bene,meglio a tutti i livelli". Sulche può porsi grandi traguardi: "È quello che dico. Qui c'è tanta qualità. La Juve ha tanta qualità, individuale e collettiva. E noi anche. Dovevamo fare a livello d'organizzazione quello che avevamo preparato.