Jim Carrey | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

Jim: 10chenon saiJimè uno di quegli attori che ha fatto la storia del cinema grazie al suo essere istrionico e capace di adattarsi a qualsiasi genere cinematografico. Nel corso della sua carriera ha saputo esprimere, in maniera eccellette, tutte le sue doti comiche e drammatiche, facendosi amare ed apprezzare da una gran parte del pubblico mondiale.Ecco, allora, diecida sapere su Jim.I film di JimI film da giovane di Jim1. Ha recitato in celebri film. Dopo alcuni piccoli ruoli nei film Se ti mordo. sei mio (1985), Peggy Sue si è sposata (1986) e Scommessa con la morte (1988),ottiene grande successo recitando in Ace Ventura – L’acchiappanimali (1994), The Mask – Da zero a mito (1994) e Scemo & più scemo (1994).