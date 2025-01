Liberoquotidiano.it - Italia-Francia: Meloni, 'mai dispetti con Macron, siamo due leader che si confrontano'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Sul mio rapporto conho letto spesso ricostruzioni di ogni tipo. C'è chi ci ha addirittura dipinto non come dueche hanno responsabilità di governo e si, ma come due bambini che si fanno i. Non è mai stato così". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a '7', settimanale del 'Corriere della Sera'. "sono due pilastri dell'Europa: su molti temi abbiamo interessi convergenti, su altri ci sono punti di vista differenti. Ciò che è fondamentale è confrontarsi, se necessario anche con schiettezza e senza infingimenti. L'è tornata autorevole e ascoltata anche per questo approccio", rivendica.