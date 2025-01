Il Milan di Conceicao ribalta una fragile Juventus e si regala la finale di Supercoppa | sarà derby contro l’Inter

Leggi su Sportface.it

tra Inter enella finalissima diItaliana in programma lunedì sera a Riyadh, in Arabia Saudita. Nella seconda semisuccede di tutto, con i rossoneri che si rendono protagonisti di 70? abbastanza indecorosi, andando sotto 0-1, prima di un clamoroso ribaltone nei 20? finali grazie al quale superano 2-1 lae conquistano il posto nell’atto conclusivo della competizione. Sorride Sergio, alla sua prima da allenatore dei rossoneri, mentre arriva un’altra delusione per la formazione di Thiago Motta, che domina per poi crollare come accaduto altre volte in questi primi mesi di stagione.LA CRONACA DELLA GARASerata che non poteva iniziare peggio per Thiago Motta, che nel corso del riscaldamento deve fare i conti con il forfait di Francisco