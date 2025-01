Ilfattoquotidiano.it - Hilda, la mucca che non emette gas grazie ai geni modificati: “Può rivoluzionare l’industria del latte per un futuro più ecologico”

E’ come tutte le altre mucche del mondo ma ha qualcosa in più o forse in meno: idiche vive la sua esistenza serena in una mandria di Langhill (in Scozia), sono sono statiper bloccare il rilascio di gas serra nocivi quanto erutta e produce aria. La sua nascita è stata descritta come un momento “estremamente significativo” perlattiero-casearia del Regno Unito, ed è avvenuta tramite fecondazione in vitro con l’obiettivo di produrre un tipo di bestiame molto più, perchémeno metano.E’ noto a tutti che le mucche emettono grandi quantità di gas: si calcola che il metano prodotto dai bovini riscaldi l’atmosfera 28 volte di più dell’anidride carbonica e che rappresenti circa il 5% delle emissioni di gas serra a livello mondiale, uno dei motivi per i quali gli allevamenti intensivi hanno un impatto significativo sull’inquinamento.