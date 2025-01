Puntomagazine.it - Frosinone, Sequestrati oltre 16 milioni di crediti di imposta dalla GdF

I Finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro did’, per un ammontare complessivo di16di euroA seguito di indagini coordinateProcura della Repubblica di Roma, espletateTenenza della Guardia di Finanza di Anagni, in collaborazione con il Gruppo di, i Finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro did’, per un ammontare complessivo di16di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di una società per azioni capitolina.Con funzioni di “general contractor”, la società ha organizzato lavori edili, finanziati con il cd. “Superbonus”, in ben 630 cantieri dislocati in tutto il territorio nazionale.Nel triennio 2021-2023, ha fatturato167di euro e ottenutod’indebiti per80di euro.