Calciomercato.it - DIRETTA Derby Roma-Lazio, Baroni: segui la conferenza stampa con noi

Leggi su Calciomercato.it

Domenica sera andrà in scena ildella capitale tra. Inpresenta la sfida il tecnico biancoceleste MarcoIl girone d’andata di Serie A si chiuderà con la super sfida tradi domenica sera. Nello scenario ‘bollente’ dell’Olimpico le squadre di Ranieri esi daranno battaglia per iniziare nel migliore dei modi questo 2025.lacon noi (LaPresse) – calciomercato.itA presentare la sfida in, sponda laziale, ci penserà ovviamente lo stesso allenatore nella giornata di oggi.inle parole disu Calciomercato.it dalle 14.30.L'articololacon noi proviene da CalcioMercato.it.