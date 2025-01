David Fincher rivela cosa c’era davvero nella scatola di Seven

Leggi su Cinefilos.it

dic’èc’è?” grida il detectiveMills (interpretato da Brad Pitt) nel finale di, il celebre thriller del 1995 di. Anche se fortunatamente non viene mai mostrato, la tragica risposta è la testa mozzata della moglie incinta di Mills, Tracy (Gwyneth Paltrow), uccisa senza pietà da John Doe (Kevin Spacey) perché Mills diventasse ira. Mascatala? Il regista, in occasione dei 30 anni del film, ha finalmente svelato l’arcano.Poiché, come già detto, la testa mozzata di Tracy non viene mai mostrata all’interno della, si è diffusa la voce che essa contenesse una testa protesica modellata sulla Paltrow.ha però respinto questa teoria, dicendo a Entertainment Weekly che la voce è “del tutto ridicola”.