Crisi istituzionale a Seoul. Lo scontro sul tentato arresto di Yoon

In Corea del Sud si apre un nuovo capitolo nella fase dipolitica iniziata quattro settimane fa. Nelle scorse ore le autorità hanno fallito nel tentativo di arrestare il presidenteSuk Yeol, accusato di insurrezione e abuso di potere, dopo una lunga ed esasperata resistenza presso la sua residenza ufficiale a. Funzionari del Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (Cio), insieme alle forze di polizia, si sono presentati alle prime ore del mattino presso il complesso presidenziale per eseguire un mandato diemesso da un tribunale. Tuttavia, più di duecento agenti afferenti al servizio di sicurezza presidenziale hanno bloccato l’accesso alla residenza, formando catene umane e utilizzando barricate. Nonostante le tensioni, nessuna arma è stata utilizzata durante il confronto, che è durato circa sei ore prima che le autorità decidessero di ritirarsi per evitare ulteriori rischi per la sicurezza.