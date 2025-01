Coppa del Mondo di Sci Alpino nel gigante di Kranjska Gora c’è il ritorno di Sofia Goggia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2024 – E' tutto pronto aper la prossima tappa dideldi SciFemminile. Sulla pista slovena, le Azzurre puntano al podio. Le gare si svolgeranno dal 4 al 5 gennaio (inizio alle ore 9,30) e spicca ildia distanza di un anno, nella specialità del. Con lei anche, tra le altre, Marta Bassino e Federica Brignone.Le altre atlete tricolori sono Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, nella giornata di domani. Per domenica, invece, scenderanno in pista Martina Peterlini, Marta Rossetti, le stesse Della Mea e Collomb, completano in team Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.Foto fisi.org