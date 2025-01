Donnapop.it - Chiara Ferragni è incinta, la prova schiacciante non lascia dubbi: terzo figlio in arrivo

Il 2025 si apre con una notizia che, se confermata, segnerebbe una grande svolta nella vita di: l’imprenditrice digitale potrebbe essere, dando così il via alla nascita del suo. Questa rivelazione, che arriva con il supporto di alcune indiscrezioni, potrebbe essere la grande novità che i fan aspettavano con impazienza. Gianmarco Zagato, noto per le sue previsioni, aveva infatti anticipato un possibile annuncio, mentre il settimanale Oggi ha alimentato le voci pubblicando alcune fotografie che ritraggonofuori da una clinica ostetrica.Secondo quanto riferito da Novella 2000, la clinica in questione sarebbe la Mangiagalli di Milano, la stessa dove nel 2021aveva dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria. Le immagini, che mostrano l’imprenditrice in visita presso la struttura, sono state scattate quandosi trovava in montagna, dove ha passato il Capodanno.