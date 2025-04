Lanazione.it - Maxi simulazione antincendio: "Fiamme alte e controllate per ’rinnovare’ il bosco"

Il fumo sul Monte Bosta ha spaventato qualcuno ma si è trattato solo di un’esercitazione. L’altra mattina tecnici, operai e volontari si sono ritrovati sul Monte Bosta, nel Comune di Filattiera, per un intervento di ‘fuoco prescritto’, utile per mantenere le aree aperte. Tra le attività di prevenzione degli incendi boschivi, c’è infatti la pratica del cosiddetto fuoco prescritto, un’applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate, che adotta precise prescrizioni e procedure. L’obiettivo è eliminare, attraverso il fuoco, la vegetazione ingombrante, le sterpaglie che possono ostacolare la rinnovazione naturale dele rappresentare un’esca all’insorgenza dell’incendio. Allo stesso tempo è stata un’occasione per fare un po’ di addestramento per il personale Aib – Antincendi boschivi – in vista dei mesi estivi.